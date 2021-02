Rugby Top 10 – Viadana, ridotta di un mese la squalifica di Caila

VIADANA Buone notizie per il Rugby Viadana. La Corte d’Appello della Federugby ha ridotto di un mese la squalifica inflitta sino a marzo dal Giudice sportivo ad Adolfo Caila: il seconda linea finirà di scontarla domenica 21. Salterà la prossima sfida a Calvisano, ma sabato 27 sarà a disposizione del tecnico German Fernandez per il recupero allo Zaffanella con le Fiamme Oro, poi per gli altri due in programma il 6 marzo in casa col Mogliano e domenica 14 a Roma con la Lazio. Nel corso della gara a Colorno del 19 dicembre, Caila avrebbe colpito volontariamente il seconda linea ed ex giallonero Chiappini, costretto a uscire in barella, ed era stato squalificato per tre mesi, sino al 27 marzo compreso. L’argentino ai componenti della Corte d’Appello ha detto che non c’era alcuna intenzione di far male all’avversario, ma si era trattato di una situazione di gioco. «Non è bello allenarsi per poi non giocare – afferma il seconda linea Caila – Sono contento perché non volevo fare male a Chiappini. Per quanto riguarda il campionato del Viadana, positiva domenica con Piacenza la tenuta del pack giallonero, anche quando il mio sostituto Grassi è uscito per 10’ e la squadra è rimasta in inferiorità numerica. Stiamo andando bene e lo si è visto in campo a Reggio con il Valorugby e appunto con i Lyons. Calvisano? Dobbiamo attuare il nostro gioco ed essere costanti sia in difesa sia in attacco».