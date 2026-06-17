Il nuovo assessore Simonazzi incontra il Coni: “Lo sport una priorità per Mantova”

MANTOVA Primo incontro ufficiale dell’Assessore allo Sport del Comune di Mantova Stefano Simonazzi con il Coni provinciale, rappresentato dalla delegata Tiziana Pikler. Una scelta dal forte valore simbolico e politico, che conferma la centralità dello sport nell’azione amministrativa dei prossimi anni.

«Ho voluto che il primo appuntamento istituzionale fosse con il Coni – spiega Simonazzi – perché credo che lo sport debba tornare ad essere una priorità per Mantova. Non solo come attività agonistica, ma come strumento di crescita educativa, inclusione sociale, benessere e sviluppo del territorio».

Durante l’incontro sono stati affrontati alcuni dei principali dossier che riguardano il futuro dello sport mantovano. Tra questi, la situazione della sede provinciale del Coni e delle federazioni sportive, che si proverà a riportare in via Tassoni. Ampio spazio è stato dedicato anche alla programmazione degli eventi. L’Amministrazione intende lavorare alla realizzazione di una “Notte Bianca dello Sport”, capace di coinvolgere società sportive, associazioni, famiglie e cittadini in un evento dedicata all’attività sportiva e ai suoi valori. Parallelamente, l’obiettivo è portare a Mantova almeno un grande evento sportivo all’anno. È emersa inoltre la volontà di consolidare e valorizzare ulteriormente il Festival del Libro e della Cultura Sportiva. Altro tema centrale è stato il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale mantovano, considerato necessario sia dal Comune che dal Coni.