Mantova Scherma al Challenge di Brescia: Sara Cirelli ottima 6ª nel torneo di fioretto

Mantova Bella esperienza per i piccoli atleti della Mantova Scherma all’International Fencing Challenge di Brescia. Nella categoria Giovanissimi, Sara Cirelli (classe 2011) ha conquistato un eccellente 6° posto nel fioretto, mentre in campo maschile Andrea Camurri si è piazzato 18° (quarto della classe 2012). In pedana anche Cecilia Taraschi e Gabriel Goprosila (2012).

Nella categoria Ragazzi/Allievi, France Gabriele De Lucia e Francesco Marani (2010) hanno disputato il torneo di fioretto, mentre Chiara Rubin e Anna Gibertoni (2010) hanno gareggiato nella spada.