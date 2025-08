Mantova Scherma, camp a Monghidoro con il campione paralimpico Leonardo Rigo

MANTOVA A Monghidoro, sull’Appennino bolognese, il gruppo di Mantova Scherma è stato protagonista di un camp intensivo di allenamento in altura. A raggiungere i fiorettisti biancorossi, guidati dal maestro Michele Ronconi, è arrivato un ospite d’eccezione: Leonardo Rigo, classe 2001, atleta paralimpico della Zinella Scherma di San Lazzaro di Savena, attuale campione del mondo di fioretto maschile categoria C. Seguito fin dagli inizi dalla maestra Magda Melandri, Rigo si è allenato per diversi giorni insieme agli schermidori mantovani, condividendo pedana e sedute tecniche in vista dei prossimi impegni. Il suo palmarès è ricco e prestigioso: due ori mondiali, un titolo europeo, due medaglie d’argento (una mondiale e una continentale) e tre bronzi nella spada tra Europei e Mondiali, oltre a numerosi titoli italiani. Un modello sportivo e umano che ha rappresentato un grande stimolo per i giovani schermidori virgiliani. L’atleta emiliano è attualmente in piena preparazione per i Mondiali paralimpici di Iksan, in Corea del Sud, in programma dal 2 al 7 settembre. Proprio per ottimizzare la sua condizione ha scelto di confrontarsi anche con realtà come quella mantovana, da sempre attenta all’inclusione e alla crescita tecnica dei propri allievi.

La preparazione estiva di Mantova Scherma, intanto, prosegue: dopo il ritiro di Monghidoro, gli allenamenti continueranno tra qualche settimana con un’ultima sessione in Trentino. Poi, a partire dal 9 settembre, le attività riprenderanno regolarmente nella palestra cittadina di via Sant’Agnese a Mantova, con l’inizio del nuovo anno schermistico.