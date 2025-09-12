L’iniziativa – Il tennis tavolo fa scuola a Castel Goffredo

CASTEL GOFFREDO La Brunetti Castel Goffredo ha sempre sottolineato che il fiore all’occhiello del club non è tanto la bacheca ricca di coppe e trofei, quanto il settore giovanile. Parte tutto da lì, dai più piccoli che si avvicinano a questo sport e iniziano a giocare al PalaMazzi. E nei giorni scorsi è stato firmato dal presidente della Brunetti Franco Sciannimanico, insieme al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castel Goffredo Aniello d’Esposito e alla referente della scuola per i progetti sportivi Emma Ghizzi, un’importante collaborazione che unisce sport, scuola e attività motoria. Si tratta di un progetto che comunque va avanti da molto tempo. Lo spiega così il presidente Sciannimanico: «Da trent’anni Castel Goffredo collabora con le scuole del territorio: ogni mattina, le classi prima, seconda e terza delle elementari vengono in palestra e fanno attività motoria legata al tennis tavolo. Il programma prevede che metà classe faccia educazione fisica tradizionale per mezzora, mentre l’altra metà si dedica al tennis tavolo. A metà lezione, i gruppi si scambiano. Tutte le attività sono guidate da due allenatori, un preparatore atletico e un coach di tennis tavolo. Iniziamo a fine mese fino al termine dell’anno scolastico. In questo modo, ogni bambino ha la possibilità di avvicinarsi allo sport in modo gratuito e inclusivo. I più interessati, motivati e bravi possono poi scegliere di continuare, diventando parte del nostro vivaio. Molti dei nostri grandi atleti, come Nicole Arlia o Mutti, hanno iniziato proprio così: dalla scuola. Hanno cominciato a giocare da piccoli, grazie a questo progetto, sono cresciuti e sono entrati in prima squadra, diventando dei veri campioni». Lo sport trasmette anche valori… «Il tennis tavolo insegna a rispettare le regole, stimola la concentrazione, la coordinazione e i bimbi possono così sfogare tutta la loro energia. Abbiamo firmato questo importante accordo con il dirigente scolastico D’Esposito e alla referente per i progetti sportivi Ghizzi. Alla fine poi gli allenatori stilano un rapporto di tutte le attività svolte, monitorando con attenzione ogni bambino. Gli alunni non solo si divertono, bensì imparano anche a conoscere e vivere uno sport in modo serio e appassionante». Ricordiamo che l’iniziativa per i bimbi è totalmente gratuita. Si svolge tutte le mattine dalle ore 8 alle 11, seguendo una rotazione per permettere la partecipazione a tutte le classi. «La stagione scorsa abbiamo organizzato persino un torneo per gli insegnanti che ha avuto grande successo. E quest’anno anche il dirigente scolastico ha confermato la sua volontà di partecipare. Questo progetto che coinvolge le scuole elementari è un momento importante per tutti i bimbi per fare sport, socializzare, stare insieme e rafforzare i legami tra compagni».