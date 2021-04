Canoa – Campari (Canottieri Mincio) ottimo nono nella finale del K1 500

SEGRATE Alessio Campari, in maniera inaspettata, ha centrato all’Idroscalo la finale A nel K1 500 senior, gara valida come prova selettiva. Il canoista della Canottieri Mincio ha poi chiuso al nono posto col tempo di 1’44”44. Al mattino si era imposto con 1’46”92 nella decima batteria eliminatoria, mentre nella sua semifinale era giunto terzo in 1’44”29. Finale B invece per Sara Vesentini nella prova femminile: ha terminato al secondo posto col riscontro cronometrico di 1’57”63, preceduta da Francesca Genzo (Fiamme Azzurre) in 1’56”12. Sara era giunta terza nella sua batteria (2‘01”56). Prova negativa invece per Sara Gaggero che ha chiuso ottava (2’16”33). Sara terza in semifinale (1’57”81) e finale B nel K1 500 junior (prima prova) per Chiara Nasi, sesta in 2’08”47. In battera Chiara si è classificata quinta in 2’10”05, e seconda Emma Rodelli (2’11”86). Nella stessa semifinale Chiara sesta (2’08”84) e settima Emma (2’09”98). «Inaspettato il risultato come finale A per Alessio Campari – spiega il tecnico Daniele Rossi – Sara Vesentini poteva anche disputare la finale A».