Motocross – Gp Lombardia, sugli scudi Papenmeier e Benistant

MANTOVA Larissa Papenmeier nella WMX e Thibault Benistant in EMX250, entrambi su Yamaha, sono i vincitori della prima giornata del Gran Premio di Lombardia, nona prova del Mondiale di Motocross 2020 e prima delle tre prove in programma fino al 4 ottobre sul crossodromo del Migliaretto. Agrodolce la giornata dei colori italiani: prova di carattere di Kiara Fontanesi, terza di giornata, mentre Mattia Guadagnini ottiene un secondo posto in gara 1 e un ritiro. Ora due giorni di riposo: martedì si torna in pista. Oggi tocca alla MX2 e alla classe regina della MXGP con la sfida Cairoli-Gajser.

Gara 1 WMX – Parte a razzo la neozelandese Courtney Duncan che prende la testa seguita dalle Yamaha di Papenmeier e Dam. Quarta la sei volte iridata Fontanesi, che lanciata alla caccia della Dam, rimane coinvolta incolpevolmente nella caduta innocua proprio della Dam che la precede. Riprende la Fontanesi, ma è sesta; recupera di rabbia fino al quarto posto ritrovando la Dam, ma questa volta non si fa sorprendere e si prende il terzo posto. Finisce con Courtney prima, fresca come una rosa, Papenmeier seconda senza fatica e terza una rabbiosa Fontanesi.

Gara 1 EMX250 – È l’estone della Ktm, Meico Vettik il migliore di tutti al via, insieme alle Ktm di Tom Guyon e Olivier Oriol. Guadagnini è solo decimo. I colpi di scena arrivano subito: Vettik spinge forte, (troppo) e cadendo lascia il posto a Guyon che ringrazia, ma due giri dopo lui e la sua Yamaha volano per la tangente e lasciano il gruppo. La gara ha un nuovo leader, il norvegese Fredriksen su Yamaha seguito dal bravo Facchinetti (Yamaha). Guadagnini rimonta agguantando lo svedese Edberg, che navigava sereno al quarto posto, poi Vettik e negli ultimi due giri anche Facchinetti. Vince Fredriksen, ma che Guadagnini!

Gara 2 WMX – Kiara Fontanesi, causa forse un problema tecnico, si ritrova ultima alla prima curva dopo il via. Davanti a dettare il passo, Nancy Van De Ven su Yamaha tallonata dalla tabella rossa della Duncan. Fontanesi, come in gara 1, dimostra un carattere d’acciaio e recupera 15 posizioni nel primo giro. Al giro 2 la Kawasaki di Duncan s’intraversa scaraventando in aria la pilota che ricade rovinosamente. Incredibile come la neozelandese si sia rimessa sulle proprie gambe dopo una caduta verticale da un’altezza di almeno 3 metri. Van De Ven è seguita da Andersen in lotta con Papenmeier, la quale, sentito odore di tabella rossa dopo il botto della Duncan, passa di forza al giro 7. Gli ultimi giri vivono del duello tra la Valk e la Fontanesi, ma l’olandese è brava e corretta a non lasciare spazi alla parmense. Vince Van De Ven, poi Papenmeier che prende la tabella rossa e Andersen.

Gara 2 EMX250 – È Mattia Guadagnini il primo allo start, ma il dominio dura un giro perché vanifica tutto con una caduta che lo relega all’ultimo posto. Guyon, dopo la caduta in gara 1, cerca il riscatto ma scivola ancora a favore di Thibault Benistant, leader della classifica generale che balza così in testa inseguito da Edberg e De Wolf. I due arrivano al duello al termine dei 25 minuti di gara e alla fine è De Wolf a passare, mentre la bandiera è per Benistant. «Giornata magnifica di motocross qui al Tazio Nuvolari – spiega Giovanni Pavesi presidente MCM – Avevamo preparato una pista intermedia in conformazione internazionale, tecnica con un triplo salto ma non estrema, per favorire lo spettacolo delle ragazze e dei giovani della 250cc. Ho visto belle gare e una Fontanesi sicuramente in grado di recuperare la vetta dopo la caduta della Duncan che ha riaperto i giochi. Oggi ci attendono gli assi della MXGP e MX2 per il GP Lombardia, con questo terreno perfetto vedremo grandi gare».