Motocross – Il 7 marzo a Mantova gli Internazionali d’Italia

MANTOVA Sono ancora vivi i ricordi a Mantova dello storico trittico di gare del Mondiale 2020, andato in scena a cavallo tra settembre e ottobre, ma è già tempo di guardare al nuovo anno. I grandi del motocross torneranno a calcare la prestigiosa pista del Migliaretto il 7 marzo per la tappa degli Internazionali d’Italia, appuntamento che ormai da alcuni anni il Motoclub Mantovano di Giovanni Pavesi organizza e ospita sul proprio circuito. Ed è anche la competizione che fa da apripista del campionato iridato, tanto che al via vi sono sempre i piloti più forti tra MXGP ed MX2. Come ha anticipato lo Studio Bergonzini Comunicazione, sarà presente agli Internazionali anche il nove volte campione del mondo Tony Cairoli, operato pochi giorni fa ad Anversa al ginocchio sinistro, che tanto lo ha condizionato nell’ultima stagione. Il messinese ha firmato da tempo per un altro anno con la Ktm e andrà ancora a caccia del decimo titolo. Dopo l’intervento si è presentato sui social con un post: “Adesso è tempo di recuperare!”. L’inizio del Mondiale MXGP 2021, con lo sloveno Gajser campione in carica, è fissato per il 3 aprile in Oman, ma le prove tecniche saranno a Mantova il 7 marzo, con tanti big attesi. Appuntamento quindi in primavera sul circuito virgoliano “Città di Mantova”, con la speranza che la pandemia inizi a dare un po’ di tregua.