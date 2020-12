Calcio – Osti, specialista in promozioni: “Samb e Gove, che ricordi!”

VILLA POMA È uno dei grandi maestri di calcio della nostra provincia: Andrea Osti tecnico di grande esperienza e vincente, ha vissuto l’ultima esperienza in panchina a Gonzaga. «Le stagioni 2019/20 e 2020/21 sono state difficili per tutto il movimento – dice – attualmente sono fermo, vedremo se ci saranno progetti interessanti alla ripartenza».

«Nella mia carriera di allenatore ho centrato sei promozioni, direi che si tratta di un ottimo record. Tante le esperienze che ricordo con piacere – prosegue – tra queste Governolese, Gonzaga, Magnacavallo, Quarantolese, Sambenedettina e Alto Polesine». Ma il momento più bello probabilmente è stato alla guida della Samb di patron Dino Barbi «Esperienza ricca di soddisfazioni – dice Osti -, dalla Seconda siamo arrivati in Promozione, magari nessuno se lo aspettava, ma ci siamo riusciti. Dino Barbi è un grande amico, chissà: magari un giorno rientrerà nel mondo del pallone». L’ultima esperienza di Osti a Gonzaga, dicevamo, in coppia con Zendeli: «Fummo chiamati a raddrizzare la stagione e raggiungemmo l’obiettivo salvezza. Gli aquilotti hanno un presidente molto appassionato come Giovanni Bellini , che crede parecchio nei giovani, soprattutto in quelli del vivaio. Un’altra bella esperienza fu quella di Governolo».

In questi giorni è tema di attualità l’ipotesi di abolire il vincolo, qual è il pensiero di Andrea Osti?: «Abolirlo significa vanificare il bel lavoro che parecchie società fanno col settore giovanile. soprattutto le società dilettantistiche fanno i “salti mortali” per andare avanti, chi lo fa con passione e impegno non dev’essere di certo affossato, ma incentivato. Si potevano trovare tante soluzioni, ma la cancellazione in due stagioni rischia di gettare nel caos tante realtà che hanno sempre lavorato bene e con correttezza».