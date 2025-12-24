Motocross – L’8 febbraio tornano a Mantova gli Internazionali d’Italia

MANTOVA Il Circuito Internazionale “Città di Mantova – Tazio Nuvolari” è pronto a riaccendere i motori per l’appuntamento più atteso del motocross invernale. Domenica 8 febbraio 2026 la storica pista mantovana ospiterà l’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia Motocross Eicma Series, round finale di una manifestazione che da oltre quarant’anni rappresenta un vero e proprio “Mundialito” della disciplina. Mantova è da sempre il primo, autentico banco di prova della stagione: qui i team ufficiali delle classi MXGP e MX2 svelano le nuove moto, testano assetti e soluzioni tecniche e misurano la condizione fisica dei piloti in vista dell’imminente Campionato del Mondo. Un crocevia fondamentale, dove ambizioni e aspettative iniziano a prendere forma sulla sabbia più famosa d’Europa.

Gestito dal Motoclub Mantovano Tazio Nuvolari, fondato nel 1914, il tracciato è celebre per il suo fondo sabbioso tecnico e altamente selettivo. I 1.650 metri della “Città di Mantova” mettono alla prova resistenza, precisione e sensibilità di guida, rendendo la pista una delle preferite dai campioni. Qui si corre con qualsiasi condizione meteorologica: anche in pieno inverno, la sabbia garantisce spettacolo e sicurezza, grazie a una preparazione del fondo e a un’organizzazione riconosciute a livello internazionale. Non a caso il record della pista appartiene a Sacha Coenen (Red Bull KTM MX2), autore il 9 febbraio 2025 di un impressionante 2’08”312 su pista pesante. Al Migliaretto sono attesi tutti i protagonisti delle categorie MXGP e MX2, con i piloti ufficiali di HRC Honda, Ducati Factory MX, Yamaha Motocross, KTM Racing, Fantic, Beta e TM pronti a darsi battaglia. Mantova è da sempre teatro di sfide memorabili e ha visto passare autentiche leggende del motocross mondiale: da Georges Jobé a Corrado Maddii, da Stefan Everts ad Antonio Cairoli. Accanto ai big della massima categoria, grande attenzione anche per i giovani talenti della classe EMX, autentico vivaio del motocross europeo e anticipo del futuro della disciplina.

A sottolineare il valore dell’evento è il presidente del Motoclub Mantovano, Giovanni Pavesi: «L’Internazionale di Mantova non è solo una gara, ma una tradizione che lega la città alla storia del motociclismo mondiale, con la presenza di tutti i grandi team e dei campioni. Per il 2026 stiamo lavorando per rendere l’evento ancora più coinvolgente per il pubblico, con paddock accessibili e un programma serrato che garantirà adrenalina dal primo all’ultimo giro». La giornata di domenica 8 febbraio sarà scandita da un programma intenso: prove cronometrate al mattino, seguite dalle spettacolari gare del pomeriggio che assegneranno i titoli degli Internazionali d’Italia 2026. I biglietti saranno acquistabili direttamente alle casse del circuito, in viale Learco Guerra 13 a Mantova, mentre il programma dettagliato dell’evento sarà disponibile a breve sul sito ufficiale OffRoad Pro Racing e sul canale Facebook Motocross Mantova. Ancora una volta, la sabbia del Nuvolari è pronta a parlare: e a indicare, molto spesso, la strada verso il Mondiale.