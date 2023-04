Mtb – Ferreira e Bertelli del Novagli secondi a Dazio

Mantova Domenica di soddisfazioni, in ambito ciclistico strada ed Mtb, per le categorie Allievi e Master. Per i colori mantovani, ad esultare per un successo che vale doppio, è stato Simone Golfrè Andreasi del Team Opp Oxyburn presieduto da Francesco Rapazioli. Il master 2 di San Giacomo delle Segnate, con un gesto atletico di un certo spessore, si è imposto ad Alzate Brianza (Co) aggiudicandosi al tempo stesso il titolo di campione regionale lombardo Fci. Grazie a questo prestigioso risultato Simone Golfrè Andreasi ha ottenuto il pass per la partecipazione ai prossimi Campionati Italiani di categoria che si terranno a Bari.

Restando in ambito strada, ottimi risultati sono stati ottenuti domenica a Valdagno (Vi) in occasione della Gf Whysport dagli atleti del Chero Group Team Sfrenati. Da sottolineare il successo di Ivan Zanni, nel test sulla distanza di 100 km e 2000 metri di dislivello, mentre il compagno di squadra Giuseppe Baricchi si è piazzato al terzo posto. In questa competizione, sempre per la formazione gialloblù, da sottolineare la quarta piazza di Orietta Tosadori tra le donne. Sul versante dell’Mtb, risultati esaltanti sono stati ottenuti dagli Allievi, maschi e femmine dell’Mtb Novagli.

A Dazio (So) in occasione della terza tappa del Circuito Lombardia Adriano Ferreira si è piazzato al secondo posto tra gli Allievi del 2° anno. Medesimo piazzamento tra le Allieve del 1° anno per la compagna di squadra Giulia Bertelli. Queste due piazze d’onore consentono a Ferreira e a Bertelli di consolidare il proprio primo posto nella classifica generale, mantenendo quindi la maglia biancoverde di leader della graduatoria. (bio)