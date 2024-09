Controlli stradali: ritirate 7 patenti e sequestrati 3 veicoli nel week-end

MANTOVA – Tre veicoli sottoposti a sequestro, altrettanti automobilisti risultati positivi all’alcol-test e sette patenti ritirate, tre delle quali per guida in stato di ebbrezza. Sono alcuni dei numeri relativi ai controlli dello scorso week-end nel Mantovano dell’Operazione Smart organizzata da Regione Lombardia per la sicurezza stradale. I veicoli controllati dalle pattuglie della Polizia locale di Borgo Virgilio, Castel Goffredo, Goito e Mantova sono stati 557 complessivamente; i conducenti sottoposti ad alcol-test sono stati 476, mentre i verbali per infrazioni al codice della strada sono stati 24 elevati da 41 operatori in servizio. Nel week-end della settimana precedente gli stessi servizi avevano portato a 10 verbali per violazioni del codice della strada, un veicolo sottoposto a fermo o sequestro, due automobilisti positivi all’alcol-test ma nessuna patente ritirata. I controlli dello scorso 14 e 15 settembre avevano interessato Mantova, Goito e Castel Goffredo, e avevano riguardato 692 veicoli e 355 conducenti sottoposti ad alcol-test da 33 operatori in servizio. A livello regionale sono state controllate oltre 22.500 auto, e più di 13.000 automobilisti sono stati sottoposti ad alcol-test, 262 dei quali sono risultati positivi, e sono state ritirate 293 patenti. L’operazione Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) organizzata negli ultimi 2 weekend da Regione Lombardia. Iniziativa in collaborazione con le Polizie locali e Prefettura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, ha coinvolto in tutto 95 Comuni capofila con 2.151 gli operatori coinvolti, assieme a 12 pattuglie della Polizia, 19 dei Carabinieri e 1 della Guardia di Finanza. Ed ancora sono stati elevati elevati 2.506 verbali e 148 tra fermi e sequestri. “La nuova operazione Smart – ha detto l’assessore regionale Romano La Russa – ha rappresentato un esempio concreto dell’impegno della Regione Lombardia per la sicurezza dei cittadini e un miglior monitoraggio del territorio”.