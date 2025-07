Tuffi – I giovani della Mincio brillano agli Italiani Esordienti

Riccione Cinque giovani atleti della Canottieri Mincio hanno rappresentato Mantova alla finale del Campionato Italiano Esordienti C3, C2 e C1 a Riccione, centrando la qualificazione dopo una brillante fase regionale. Nessuna medaglia, ma tanti piazzamenti di prestigio in una competizione dal livello altissimo. Giulio Loreto (C3) ha chiuso 10° dal trampolino 1 metro, Mattia Salgarolo (C3) ha ottenuto l’11° posto sia da 1 che da 3 metri. Ottimo Lorenzo Mariotto (C2), 4° da 1 metro, 8° da 3 e 7° dalla piattaforma. Bene anche Ludovica Berzoni (C2), 7ª da 1 metro, 10ª da 3 e dalla piattaforma. In crescita Mattia Cortesi (C1), 8° da 1 metro, 10° da 3 e 7° dalla piattaforma. Soddisfatti i tecnici Francesco Priori e Sara Buzzoni, che ora guardano al prossimo appuntamento: il Trofeo delle Alpi, in programma alla Canottieri Mincio il 19 e 20 luglio. La gara sarà valida come campionato interregionale Nord Italia e campionato regionale per i vari comitati, coinvolgendo tutte le categorie, dagli Esordienti C4 ai Senior.