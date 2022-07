Tamburello Serie C – Medole batte Gussago e Arcene e vola alle finali di Coppa Italia

Medole Continua la marcia trionfale del Medole. Dopo la conquista del titolo di campione provinciale di serie C, la formazione diretta da Angelo Besacchi ha conquistato il pass per la partecipazione, nel mese di agosto a Norna, alla fase finale della Coppa Italia di serie C. L’unico posto in palio per la Lombardia è stato assegnato in un triangolare con Arcene, campione provinciale di Bergamo, e Gussago, primo nel torneo bresciano. Ebbene, il Medole ha sconfitto prima i bresciani al tie break (6-5, 4-6, 8-5) e poi ieri i bergamaschi con un più secco 2-0 (6-4, 6-3). Grande festa, quindi, al termine della partita per quest’altro importante traguardo raggiunto dal team del presidente Alessandro Baroni. Adesso il cammino del Medole prevede la sfida contro il Rallo, l’8 agosto a Noarna, per l’accesso alla finalissima di Coppa Italia, che si disputerà sempre nella cittadina trentina il 14 di agosto.