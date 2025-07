Nuoto – Leo Bergomi, dai record agli Europei al sogno mondiale

Mantova Il talento mantovano Leonardo Bergomi continua a brillare anche in campo internazionale. L’atleta classe 2007, tesserato per la Canottieri Baldesio di Cremona, ha vissuto a Samorin (Slovacchia) la sua prima, indimenticabile esperienza ai Campionati Europei Juniores, vestendo i colori della nazionale slovacca. Un debutto da incorniciare, che conferma i grandi progressi compiuti dal giovane ranista nel corso dell’ultima stagione. Dopo un anno di crescita costante e allenamenti intensi, Leo aveva già strappato a gennaio il pass per la nazionale nei 50 rana, in occasione del meeting di Ginevra, dove siglò anche il record slovacco della specialità. A Samorin ha saputo superarsi, migliorando il proprio primato ben due volte: prima in batteria con 28.34, poi in semifinale con uno strepitoso 28.31 che gli è valso il 14° posto assoluto. Ottima anche la sua frazione nella staffetta mixed, dove ha nuotato il 100 rana in 1.03.83. Per il giovane mantovano, autentico orgoglio sportivo della Baldesio, l’avventura internazionale non finisce qui: dal 19 al 24 agosto sarà in vasca a Otopeni, in Romania, per il Campionato Mondiale Juniores. Gareggerà nei 50 e 100 rana e nelle staffette miste, pronto a portare ancora più in alto il nome di Mantova.