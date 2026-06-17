Tragedia a Roverbella. Cade in moto e annega nel canale

ROVERBELLA – Tragedia della strada oggi a Roverbella. Intorno all’ora di pranzo, in pieno centro abitato, un uomo di 51 anni ha perso la vita nel canale Gardesana dopo essere caduto con il proprio scooter. La vittima, secondo quanto si apprende dalle prime informazioni abitava a Malavicina.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente fornita dalle forze dell’ordine, l’uomo si trovava in sella al proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’impatto e la successiva caduta nel corso d’acqua sono avvenuti nel tratto iniziale della strada provinciale, nei pressi del ristorante “All’Ancora”. A causa della forte corrente presente in quel momento, il centauro è stato purtroppo trascinato all’interno del canale interrato per diverse centinaia di metri, fino a riemergere nella zona di via Montenero.

L’allarme è scattato immediatamente; sul posto sono intervenuti d’urgenza u n’ambulanza del 118, d ue auto medicalizzate e le squadre dei Vigili del Fuoco, necessarie per il complesso recupero del corpo dall’acqua.

Una volta riportato a riva, gli operatori sanitari hanno avviato tempestivamente le manovre di rianimazione, ma alla fine i medici si sono dovuti arrendere, dichiarandone il decesso.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale che dovrà fare piena luce sulla dinamica della tragedia. Al momento si esclude il coinvolgimento di altri veicoli: l’ipotesi più accreditata resta quella di una fuoriuscita autonoma, provocata forse da un malore improvviso, da una distrazione o da un guasto meccanico allo scooter.