Nuoto Master – Rachele Regattieri conquista il titolo tricolore nei 100 dorso

RICCIONE Martedì scorso sono iniziati, allo Stadio del Nuoto a Riccione, i Campionati Italiani Master, che si chiuderanno oggi. Da segnalare ieri la vittoria di Rachele Regattieri del titolo tricolore nei 100 dorso, La portacolori del Mantova Nuoto Master, classe 2003, ha chiuso la gara dei 100 M20 femminili in 1’08.07, davanti a Virginia Mucci (2004) dell’H. Sport ssd Firenze con 1’08.53 e terza la classe 2002 Sara Barro (Ssd 2001 srl Padova) in 1’09.11. Ottima prova quindi per Rachele che si dimostra sempre un’atleta con ottime qualità e tanta determinazione. Un’edizione, quella del 2025 degli Italiani Master, che è già la più partecipata di sempre, oltre ad essere una straordinaria festa dello sport, capace di unire generazioni, territori e passioni in un unico grande evento. Numeri da record: presenti 4.221 atleti, per un totale di 9.423 presenze gara, cifre che segnano un nuovo traguardo per il movimento master italiano.