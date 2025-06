Calcio – L’Ostiglia vince il Torneo dei Quartieri

OSTIGLIA “It’s coming home…”. Questa la speranza con cui gli ostigliesi avevano accolto l’inizio del 13esimo Torneo dei Quartieri, il quarto aperto anche ai paesi limitrofi. Un auspicio che, di partita in partita, è diventato sempre più concreto, fino a trasformarsi in realtà venerdì sera: la coppa torna finalmente a Ostiglia. Dopo due finali consecutive perse, la squadra di casa ha completato la sua rivincita battendo Poggio 5-2 nella finalissima giocata allo stadio Mazza.

Una serata iniziata però con brivido: Poggio parte fortissimo e nel giro di pochi minuti piazza un micidiale uno-due con Thomas Bacchiega e Ghiotti, portandosi avanti 0-2. Sugli spalti, pieni fino all’ultimo posto, già si teme una nuova beffa per Ostiglia. Ma la risposta dei padroni di casa non si fa attendere: Cosenza accorcia le distanze prima dell’intervallo, poi pareggia i conti nella ripresa. Fondamentali, nel momento più delicato, le parate di Ballesini: 42 anni, esperienza da vendere e riflessi da ragazzino. La difesa tiene botta, e davanti Monesi e Callegarini ribaltano il match fissando il punteggio sul 4-2. Il sigillo finale lo mette Riki Vincenzi nel finale.

Grande festa in tribuna, dove il sindaco Luciano Barberio consegna la coppa ai vincitori. Poggio si consola con il premio di capocannoniere a Thomas Bacchiega. Borgo Mantovano fa incetta di riconoscimenti individuali: miglior portiere Lorenzo Arbustini e miglior giovane Samuele Gilioli, a mister Maurizio Rossi va il premio alla carriera. Il miglior giocatore è Simone Cosenza, premiato come tradizione dalla Voce di Mantova.