Torneo delle sirene. Presentata la IV edizione

MANTOVA Questa mattina presso la Casa del Mantegna di Mantova alla presenza del Prefetto Gerlando Iorio e del Questore Giannina Roatta è stata presentata la quarta edizione della manifestazione calcistica denominata “Torneo delle Sirene – un pallone per amico” a cui prenderanno parte 8 squadre composte da appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile, Soccorso Azzurro ed Agenzia delle Entrate della Provincia di Mantova.

La manifestazione, promossa dalla Polizia di Stato con il patrocinio della Prefettura, della Provincia, dei Comuni di Mantova, di Bagnolo San Vito e Borgo Virgilio, UISP e Mantova Calcio 1911, ha come scopo finale la raccolta fondi per supportare attività e progetti a tutela dell’infanzia da parte di Unicef, Abeo (Associazione Bambino Emopatico Oncologico) e l’Associazione Progetto Montessori di Mantova.

Il torneo prenderà il via il 2 maggio p.v. presso il campo di calcio di San Nicolò Po per poi concludersi con la finale il 31 maggio presso la Stadio “Martelli” di Mantova, in cui verrà anche disputata una partita tra i ragazzi dell’Associazione Sportiva Accademia Lori. Sempre in tale data verranno allestiti, in Piazza Sordello a Mantova, alcuni stand e schierati diversi mezzi delle varie Forze di Polizia per far conoscere da vicino e far scoprire ai più giovani il ruolo delle forze dell’ordine ed il prezioso lavoro che esse svolgono ogni giorno a garanzia della sicurezza e della tranquillità dei cittadini.

Attraverso questa manifestazione le Istituzioni partecipanti testimoniano il loro impegno nella promozione e nella tutela dei diritti di tutti i minori: di quelli che vivono in paesi lontani e di quelli che incontrano nella quotidianità.