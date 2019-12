Le amichevoli – Un Casalromano “sperimentale” cede al Ghedi

Mantova Il Casalromano è uscito sconfitto nell’amichevole che ha disputato ieri a Ghedi contro la squadra di Seconda: 2-1 il risultato, con gol gialloblù di Gabriele Scidone. «Nonostante la sconfitta – dice il diesse Marini – la squadra ha giocato bene. Mister Bresciani ha fatto giocare soprattutto coloro che sono scesi in campo meno di altri. Ha fatto anche parecchi esperimenti, spostando i giocatori in ruoli per loro insoliti. Si sa che quando tra due squadre vi è una certa differenza di categoria, quella di categoria inferiore gioca la gara della vita e quella di categoria superiore è portata a non impegnarsi più di tanto. La gara di ieri non ha fatto eccezione». Per quanto si sa è questa l’unica amichevole in programma dei gialloblù.

Le prossime amichevoli.

Sabato 28: Governolese-Villafranca (campo da definire), Castellana-Medolese, Garda-San Lazzaro, Ciliverghe Juniores Nazionale-Asola. Domenica 29: Desenzano-Castiglione. Sabato 4 gennaio: Governolese-Rolo (campo da definire), Sporting Club-Castiglione (a Cerlongo), Nuvolera-Castellana, San Lazzaro-Sona (campo da definire), Calvisano Juniores Nazionale-Asola.