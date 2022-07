Pallavolo B1 f – Un’altra giovanissima per la Nardi Volta: presa la schiacciatrice Giorgia Coveccia (2004)

Volta Mantovana E’ la giovane Giorgia Coveccia (classe 2004), schiacciatrice romana, l’ultimo colpo in entrata annunciato dalla Nardi Volta. Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale. Nella stagione 2018/19 ha vinto lo scudetto under 14 con il Volleyrò Casal dè Pazzi Roma e nella stessa annata, sempre col club capitolino, ha giocato anche nell’under 16. In seguito ha militato nel Volley Trivignano in B2 e con la squadra U18 del sodalizio veneziano ha centrato un terzo posto alle finali nazionali. «A Volta farò la mia prima vera esperienza nei campionati senior – dice Giorgia – non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne. Arrivo con grande entusiasmo, quello che mi ha saputo infondere il diesse Alberto Roffia, e spero di portare tutta la mia energia al servizio della squadra e degli allenatori».

L’arrivo di Coveccia conferma la “svolta giovane” del club voltese che in precedenza ha inserito nell’organico affidato ai coach Fabio Tisci e Nedo Panizza le centrali Chiara Biesso e Alice Benetti (rientrata da Medole per fine prestito), la palleggiatrice Luisa Mennecozzi, le schiacciatrici Marta Campana e Angela Pandolfi, l’opposto Nicole Tellaroli; oltre alle conferme dei due liberi Veronica Di Nucci e Lorena Iasi Massafeli.