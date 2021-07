Pallavolo B1 femminile – Volta piazza il colpo Maghenzani. Benetti e Gualtieri verso Medole

Volta Mantovana Secondo rinforzo per la Nardi Volta: è Micole Maghenzani, schiacciatrice classe 1999, che passa quindi dall’Euromontaggi Porto al team collinare. Micole ha iniziato a giocare a Viadana, poi è andata al Curtatone, quindi alla Davis Stradella. In seguito ha giocato per tre stagioni a Porto Mantovano, ha fatto la B1 nell’Ostiano prima di tornare all’Ngs nella passata stagione in B1, nella quale ha affrontato la Nardi da avversaria.

«Volta – spiega Micole – mi ha conquistato subito, sia per il progetto ambizioso, sia per il programma fisico e tecnico che mi è stato presentato. Contro questo club ho giocato molto spesso, sin dalle giovanili, e ho sempre pensato che fosse un ambiente molto competitivo e stimolante. Mi aspetto di imparare tanto dallo staff e dalle mie future compagne di squadra. Scusate la banalità, ma non esiste frase più appropriata, non vedo l’ora di iniziare!».

Il nome di Maghenzani va così ad aggiungersi nella casella dei “nuovi arrivi” a quello della centrale Camilla Seriotti dal Cerignola, giocatrice che il nuovo coach Marco Breviglieri conosce benissimo per averla allenata appunto nell’ultima stagione in Puglia. Sempre dal Porto era rientrata la centrale Martina Guarnieri, che potrebbe stavolta trovare posto nel roster collinare. Per quel che concerne le conferme, rimangono il martello Chiara Boninsegna e il libero Veronica Di Nucci. Sono invece partite le due centrali Sofia Ferrarini e Mila Montani, che hanno seguito a Mondovì, in A2, l’ex coach Matteo Solforati.

Secondo radio mercato, la centrale Alice Benetti e la palleggiatrice Iris Gualtieri potrebbero andare all’Intermedia Medole, neopromosso in B2 (ha confermato la veterana Silvia Sarassi), mentre la palleggiatrice Beatrice Giroldi è nel mirino del Millenium Brescia (A2). In partenza anche i due martelli Cristina Coppi (piace all’Esperia Cremona) e Silvia Tosi, e la veterana Alessia Mazzi, ruolo opposto. Chi invece si ferma causa impegni di lavoro è Francesca Roffia: era il secondo libero e darà una mano in società.

Tre partenze anche in casa Euromontaggi, oltre ovviamente a quella di Maghenzani: non sono infatti state confermate l’opposto Giulia Brignole, la schiacciatrice Martina Palumbo e la centrale Simona Galliero.