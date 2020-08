Calcio serie C – Mantova: Lamberti e Radaelli i primi colpi. Silvestro c’è, per l’attacco caccia a un big

MANTOVA Il mercato è iniziato. Ieri il club biancorosso ha annunciato i primi innesti. Si comincia con i giovani. In viale Te arriva Riccardo Lamberti, classe 2001, che fino ad oggi ha avuto esperienze in D con le maglie del Darfo Boario e del Franciacorta, La scorsa stagione ha affrontato il Mantova e la squadra bresciana fu l’unica a sconfiggere l’Acm nella scorsa annata. Si attende anche l’ufficialità di Brando Radaelli, che arriva da due stagioni consecutive al Fanfulla: nella prima ha segnato 4 reti in 24 presenze, mentre nella seconda ha messo a segno solo 2 gol in 19 match. Da ieri è ufficiale anche il ritorno in biancorosso di Vincenzo Silvestro. Arriva dal Verona e lo scorso anno, dopo aver salutato Mantova, andò a farsi le ossa al Rimini. A Mantova ha comunque lasciato un buonissimo ricordo ai tifosi. Nei prossimi giorni saranno annunciati altri colpi. Si parla di Matteo Pinton, giocatore della Virtus Verona. Società al lavoro anche per un rinforzo in attacco che andrà a sostituire Scotto. Possibile l’arrivo di un giocatore d’esperienza.