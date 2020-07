Pallavolo D femminile – Moglia e Polriva si rinforzano

MANTOVA Comincia a delinearsi il roster del Moglia che, agli ordini di coach Ruina, disputerà il campionato emiliano di serie D dopo aver scambiato la categoria con la Rubierese, che farà quindi la C.

Dal Pego giungono due centrali, Giulia Bottardi (classe ‘98, nella foto) e Aurora Baraldi (2002). Il terzo rinforzo è il martello Atena Malavasi (2002), nell’ultima stagione allo Stadium Mirandola ma cartellino di proprietà del Quistello. Dal settore giovanile, inoltre, sono state promosse in prima squadra la palleggiatrice Camilla Nasi (2004), di proprietà del Fabbrico, e la banda Giulia Lanzi (2005). Rimane nel team Chiara Marani, non più come giocatrice però, bensì come vice in panchina di Ruina, con particolare attenzione alla preparazione delle palleggiatrici.

«Il nostro obiettivo primario è quello di mantenere la categoria – afferma il diesse Losi – ripartiamo dalla serie D con l’intento di far crescere le nostri giovani per creare un gruppo che duri nel tempo, in modo da non dover cambiare squadra ogni anno».

Altri tre innesti importanti per la Polriva di Suzzara del nuovo coach Mauro Canova. Arrivano dunque dal Viadana la Palleggiatrice Emma Binacchi (nella foto), la banda Irene Bertolotti e Ilaria Balasini, centrale con diverse esperienze in serie D e C. Sempre da Viadana, come si ricorderà, era giunta la schiacciatrice Irene Giannace (cartellino della Davis), oltre al ritorno dal Rivalta di Melania Maiocchi.

In casa Piubega, confermate per la prossima stagione Chiara e Irene Dall’Aglio, Giulia Marella e Valentina Sergi.