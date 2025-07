Calcio serie B – Mantova, il mercato: in difesa occhi puntati su Pittino

Mantova Prosegue senza sosta il lavoro della dirigenza biancorossa. Sia in uscita che in entrata il dt Botturi sta vagliando diverse soluzioni. La novità di giornata si chiama Tommaso Pittino, difensore centrale classe 2005 di proprietà del Genoa e reduce da una stagione in prestito nella prima metà al Sestri Levante e nella seconda al Lumezzane. Il giovane ha anche due presenze in prima squadra, seppur in panchina: contro la Reggiana in Coppa Italia il 9 agosto 2024 e quella contro l’Inter del 17 agosto durante la prima giornata di campionato di Serie A. Oltre al club di viale Te, sulle sue tracce ci sono altri due club cadetti: Juve Stabia e Carrarese.

Rimanendo sempre nel reparto arretrato, è ufficiale l’arrivo di Alessio Castellini (2003): il Mantova ha trovato l’accordo col Catania per un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.

Chiudiamo con un aggiornamento su Zan Majer, regista sloveno in forze alla Cremonese che piace per il centrocampo. Il 32enne però ha ricevuto sta valutando anche l’offerta piovutagli dall’Austria Vienna. Non solo: Majer interessa pure ad altri club di B, Juve Stabia e Modena su tutte.