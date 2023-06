Pallavolo f – Porto, il titolo sportivo di B1 sarà ceduto al Castellana Grotte

Porto M Il titolo sportivo di serie B1 dell’Euromontaggi Porto, a meno di sorprese dell’ultima ora, sarà ceduto al Castellana Grotte, società barese che in questa stagione era impegnata nel girone E. Ha chiuso al terzultimo posto la stagione con 17 punti, poi ha disputato i play out, piegando davanti al suo pubblico per 3-2 il Terrasini, ma perdendo 3-0 il ritorno in terra palermitana. L’accordo fra le due società verrà ratificato dagli organi competenti fra l’1 e il 7 del prossimo mese. Intanto ricordiamo che Irene Michelini ha lasciato il team virgiliano del presidente Stefano Trazzi per ricoprire lo stesso ruolo di diesse nel club neopromosso in serie B1 dell’Orotig Peschiera del Garda. Con lei da Porto arriva Poggi e si sta trattando per Ghirardelli. Giudice si è accasata a Volano. Il Porto al contempo deve trovare un titolo di serie C, categoria dalla quale intende ripartire la prossima stagione. Al momento sono in corso delle trattative ma nulla è stato definito ufficialmente.