Pallavolo – Il Castiglione conquista il titolo provinciale U19

Castiglione delle Stiviere Il Castiglione ha vinto domenica, superando per 3-0 (25-15, 25-23, 25-21) ad Adro la Tonoli nyfill Montichiari, il titolo provinciale Mantova-Brescia Under 19. E domenica prossima a Rivalta sul Mincio (ore 18), sempre contro la Tonoli, gli aloisiani disputeranno la finale provinciale Under 17 Mantova-Brescia. «Per noi è un ottimo risultato – spiega il tecnico Enzo Valdo – aver vinto il campionato provinciale. E’ davvero un’enorme soddisfazione per la nostra società. E domenica prossima a Rivalta faremo il possibile per conquistare il titolo anche con l’Under 17».