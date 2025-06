Pallavolo – La Mantova maschile conquista il bronzo al Trofeo dei Territori Lombardia

Milano La cornice è stata delle più belle, come sempre. Tifo, spalti pieni e la bella pallavolo del domani in campo. A sfidarsi, i nove Comitati territoriali al Trofeo dei Territori Lombardia con le selezioni, quelle femminili (ragazze nate nel 2011 e successivi) e quelle maschili (ragazzi nati nel 2010 e successivi). Un evento che ha coinvolto, per la prima giornata, la città di Lodi e limitrofi e, per le finali, il capoluogo Milano tra Centro Pavesi e Viscontini: 52 partite, 10 campi, più di 250 atleti e atlete e un centinaio di dirigenti e staff. A vincere entrambe le finali è stato il Comitato di Milano Monza Lecco: battuta, in entrambi i casi, la rappresentativa di Brescia, che ha conquistato il secondo posto. Terza nel femminile si è piazzata Varese, mentre il bronzo maschile è andato a Mantova, che ha superato Como al tie-break nella finalina per il terzo e quarto posto. Nel torneo femminile la selezione virgiliana ha chiuso in nona piazza.