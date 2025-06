Powerchair Hockey A1 – Warriors, parte la caccia alla Coppa Italia

Sabbioneta In casa Macron Warriors non ci si ferma mai. A due settimane dal weekend che ha assegnato il titolo di Campione d’Italia, sfuggito davvero per un soffio ai guerrieri di Sabbioneta, il Bella Italia Efa Village torna ad ospitare, da domani a domenica 15, un nuovo evento nazionale di powerchair hockey, la Coppa Italia 2025. Un trofeo molto ambito e per il quale si sfideranno sei squadre: Macron Warriors, Black Lions Venezia (neo Campioni d’Italia), Sharks Monza, Skorpions Varese, Squali Monza e Madracs Udine (neopromossi in A1). Il programma prevede una prima fase a gironi con tre squadre per parte. Un girone con Macron Warriors Sabbioneta, Sharks Monza e Madracs Udine, l’altro con Black Lions Venezia, Skorpions Varese e Squali Monza. Le prime due classificate accedono alle semifinali incrociate (1ª di un girone contro 2ª dell’altra) dalle quali usciranno i due club che si contenderanno il trofeo finale. Le sconfitte in semifinale giocheranno per il 3° e 4° posto, mentre per le terze classificate dei due gironi è in programma una finale per il 5° e 6°. Coach Fabio Merlino e la squadra hanno preparato al meglio anche questo appuntamento nel quale vogliono essere protagonisti portando a casa un trofeo prestigioso e che farebbe decisamente una bella figura nella bacheca del club rossoblù, già ricca di molti riconoscimenti.

I convocati. Portieri: Rigato e Ferrari; T-stick: Di Ruzza, Masi, Mercuri; Mazze: Alì, Catania, Camponesco, Federigi, Jignea (Cap.), Liccardo. «È una manifestazione alla quale teniamo molto – ha dichiarato coach Fabio Merlino – Tutte le squadre presenti sono avversari temibili e alcune, presenti alle finali scudetto, hanno mostrato di essersi rinforzate schierando giocatori di alto livello. Noi però siamo i Warriors, siamo vice Campioni d’Italia e vogliamo arrivare fino in fondo senza mollare mai. Chi ci conosce sa che in ogni gara ci mettiamo cuore, passione e grinta e sarà così anche per le gare di Coppa Italia. Conosco i miei ragazzi e so che sono carichi e decisi a fare il massimo per sé stessi, per la squadra e per i nostri tifosi». Per quattro giocatori dei Warriors il weekend continuerà perché, sempre al Bella Italia Efa Village è in programma il raduno della Nazionale di powerchair hockey per il quale il ct Massimo Della Torre ha convocato Ion Jignea, Ilaria Di Ruzza, Leonardo Catania e Riccardo Federigi, quest’ultimo alla sua prima convocazione in azzurro. Una stagione molto intensa per i Warriors che dopo questo appuntamento sono attesi, a fine mese, alla “The SportWeek” di San Benedetto Po.

Il programma. Giovedì ore 11 Macron Warriors Sabbioneta-Sharks Monza; ore 15.30 Black Lions Venezia-Skorpions Varese; ore 18 Madracs Udine-Macron Warriors; ore 21 Monza-Venezia, Venerdì 13: ore 9 Monza-Udine; ore 11.30 Varese-Monza; ore 18 semifinale 1; ore 21 semifinale 2. Sabato: ore 11 finale 5°-6° posto; ore 15.30 finale 3°-4° posto; ore 18 finale 1°-2° posto.