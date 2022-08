Pallavolo – L’Inox Rivalta è già su di giri per la nuova avventura in B2

Rivalta sul Mincio A meno di un mese dall’inizio della nuova avventura nella serie B2 nazionale, lo staff tecnico della Pallavolo Rivalta ha predisposto il programma di lavoro per le atlete della prima squadra. Che si raduneranno lunedì 29 agosto per cominciare la fase di preparazione atletica con lavoro fisico e tecnico sulla sabbia, per poi passare alla palestra la settimana successiva.

«Abbiamo confermato – sottolinea il tecnico Cristian Verri – buona parte del gruppo dello scorso anno. Gruppo che è stato la nostra forza nei momenti più complicati della passata stagione. Nel roster abbiamo quindi inserito un paio di elementi di qualità. Da parte nostra, è già stato programmato tutto il lavoro per il mese di settembre, tra allenamenti e amichevoli, per arrivare nelle condizioni migliori di forma all’avvio del campionato previsto per l’8 di ottobre». Una bozza di calendario circolata ieri, prevedeva l’esordio interno con lo Stadium Mirandola. Ma è tutto da confermare.

«Gli stimoli – ribadisce l’allenatore dell’Inox Rivalta – sono molti: oltre alla nuova categoria, anche il girone che porta con sé molta curiosità visto che siamo stati inseriti in quello emiliano, che mai avevamo affrontato. Reggio Emilia, Modena, Bologna, Parma e Piacenza, oltre ai due derby mantovani: andremo ad affrontare squadre di società storiche per la categoria. Chiaramente il nostro obiettivo, da neopromossi, sarà la salvezza, ma non conoscendo il livello delle avversarie, sarà ancora più stimolante capire a che cosa potremo ambire».