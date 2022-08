Rugby Serie B – Benjamin Madero è il nuovo coach dei Caimani, Tejerizo vice

Viadana L’esperto mediano d’apertura argentino Benjamin Madero (in foto), uno dei volti nuovi del Viadana, ricoprirà anche il ruolo di allenatore dei Caimani nel campionato di Serie B; subentra a Gilberto Pavan, che fa sempre parte dello staff tecnico della prima squadra. Vice di Madero sarà Tejerizo, un altro dei nuovi atleti del team giallonero impegnato nel Top 10. Nello staff tecnico dei Caimani è stato confermato Claudio Gamboa. «Siamo contenti per la scelta di Madero – dice la presidentessa Valentina Ferrari – è un atleta esperto che con i suoi consigli aiuterà a far crescere la squadra». La società ha dunque scelto in casa i successori di Pavan alla guida della squadra cadetta, che disputerà sabato 10 settembre due test contro il Valpolicella di Serie A e il Valeggio. Le gare casalinghe inizialmente si dovrebbero giocare a Viadana, qualcuna anche a Bondanello.

Per quanto concerne la prima squadra, niente ritiro quest’anno in Val di Ledro. Confermata l’amichevole di sabato 3 settembre col Valorugby Reggio, cambia l’avversario per quella del 9: sono i campioni d’Italia del Petrarca Padova al posto del Rovigo, che i rivieraschi affronteranno all’esordio in Coppa Italia (il 24 settembre) e poi di nuovo l’1 ottobre nella prima di campionato.