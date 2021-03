Atletica – Libertas: Cadetti ancora in spolvero. Begni vince, ottimi i mezzofondisti

BRESCIA Domenica da ricordare per la Libertas Mantova a San Polo, nel nuovo impianto vicino a Brescia. Altra giornata dedicata ai Cadetti dopo quella di Mantova. Davvero bravi questi ragazzi. Vittoria di Matteo Begni nel salto in lungo con m 5.88: la sua tecnica molto approssimativa fa ben sperare oltre i 6m, che ha già superato in altra occasione. Grandi passi nel mezzofondo: nei m.1000 si migliorano tutti. Su una quarantina di partecipanti è 6° Salvatore Savaia che scende sotto il muro dei 3’ (2’59”08). Nei primi 20 anche Samuele Bignotti con 3’11”00 e Michele Frati con 3’13”74 e prima gara per Alessandro Franzelli (3’35”36). Debutta nei m.300 Lorenzo Occari in 45”10. Sempre con vento contrario i velocisti dei m.80: Daniel Bordignon 10”42, Leonardo Mattei 10”78 e Francesco Signorini 11”14. Ora si punta alla prima gara di aprile in cui debutteranno anche gli Allievi.