Pallavolo serie A1 f – Vbc, domani la trasferta a Chieri

CASALMAGGIORE Dopo tante gare giocate tra le mura casalinghe, frutto anche delle due partite rinviate a Trento e Perugia, la Vbc Èpiù Casalmaggiore torna in trasferta e questa volta lo fa sul campo del PalaFenera contro la Reale Mutua Chieri, domani alle ore 17. Federica Stufi e compagne stanno lavorando duramente per affrontare la difficile trasferta di Chieri cercando di ripartire da tutto quello che di bello le rosa hanno dimostrato sia contro Novara che contro Scandicci. «Sarà una gara importante in un campo difficile – dice Laura Partenio – Bisognerà essere concentrate e tenaci dal primo all’ultimo punto perché Chieri è un’ottima squadra in un buonissimo momento di forma e l’ha dimostrato anche contro Monza. Le ragazze sanno benissimo come affrontare una partita di questa importanza ai fini della nostra classifica». Per la gara valida per la sesta giornata di ritorno, l’head coach Carlo Parisi potrà contare sul suo gruppo, ristretto ad undici giocatrici ma di gran carattere, con Marinho e Bonciani al palleggio, Montibeller opposto, Kosareva e Bajema in banda, Vanzurova pronta a fare da jolly tra posto due e posto quattro, capitan Stufi, Melandri e Ciarrocchi al centro, Sirressi libero e Maggipinto prezioso aiuto nel giro di ricezione. Ma Partenio, oltre a parlare della gara, ha voluto rassicurare i tifosi sulle sue condizioni e sul suo recupero: «Per quanto riguarda la mia riabilitazione tutto procede bene. Appoggio il piede sinistro e sto ricominciando a camminare.

Apre la giornata l’anticipo alle ore 18 tra Millenium Brescia e Novara, mentre alle ore 20.30 si giocherà, in diretta su Rai Sport, Bergamo-Cuneo.