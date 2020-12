Ciclocross – Mincio Chiese: Marocchi e Ferrari in luce al Trofeo Centro Bolzano

MANTOVA Filippo Marocchi 10° e Sergio Ferrari 14°: questo il verdetto emesso ieri dal Trofeo Centro Ciclocross Bolzano. Nonostante la neve e la lunga pausa determinata dalle restrizioni anticovid, gli atleti del Mincio Chiese sono riusciti a ritagliarsi una prestazione più che convincente. L’appuntamento svoltosi a Bolzano su un circuito di 2 km e valido anche per l’assegnazione della maglia di campione dell’Alto Adige Sud Tirol ha mantenuto fede a quelli che erano i propositi degli organizzatori. Gli atleti hanno dato spettacolo pur dovendo lottare che un avversario davvero insidioso come la neve che rendeva impossibile in alcuni tratti restare in sella e pedalare. Per quel che concerne Marocchi e Ferrari, dopo aver preso le misure agli avversari sono riusciti a portarsi nelle prime posizioni; nel finale la fatica si è fatta sentire ed hanno per questo perso leggermente perso terreno concludendo comunque con i migliori. Ora con il compagno di squadra Gianfilippo Ghidini e gli atleti dello Sporteven e del Chero Group saranno tra i partecipanti del Campionato Regionale a Montodine (Cr). (pb)