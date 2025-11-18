Pallavolo serie A2 f – Casalmaggiore ancora sconfitta a Messina

Messina Settima sconfitta per la Vb Casalmaggiore nella lunga trasferta in Sicilia in quattro set e ultimo posto, quando ci avviciniamo alla conclusione del girone di andata del campionato di A2. Lottano Costagli e compagne per oltre due ore ma non basta per portare a casa punti preziosi. Le rosa sorprendono Messina in avvio di match quando, sotto 15-18, recuperano e in battuta mettono in crisi le locali. Il primo set va a Casalmaggiore sul 22-25. Anche il secondo vede le lombarde sul pezzo e lottare avanti nel punteggio a metà parziale. Ma il 25-23 finale premia le locali che conquistano la parità. Nella seconda parte della partita, soprattutto nel terzo set, le siciliane prendono il mano il pallino del gioco anche se nel quarto c’è parità a 16 che illude per un risultato ancora in bilico. Alcuni errori sono fatali a Costagli e compagne mentre l’ex Casalmaggiore Carcaces MVP fa la differenza con Zojzi, e terminano la gara rispettivamente con 22 e 23 punti. Discrete in attacco le prove di Kovaleka e Costagli. I miglioramenti li ha visti anche Alessandra Ravarini: “Manca ancora qualcosa a fine set, però stiamo migliorando. Dobbiamo rimanere unite e più precise quando facciamo più fatica”. Sabato a Viadana arriva Costa Costa Volpino alle 16.

Sergio Martini

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA-VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 3-1 (21-25, 25-23, 25-18, 25-22)

Messina: Rizzieri 2, Viscioni 11, Landucci 12, Campagnolo 8, Carcaces (K) 22, Zojzi 23, Ferrara (L), Felappi 1, Colombo, Rastelli, Oggioni. Non entrate: Tisma. All. Freschi-Ferrara

Casalmaggiore: Pasquino 3, Kavalenka 15, Nwokoye 10, Marku 4, Costagli (K) 14, Vazquez 10, Faraone (L), Ravarini 5, Nosella, Neri, Mattioli 1, Stafoggia 1. Non entrate: Morandi, Kovalcikova (L) . All. Cuello-Beccari

Durata set: 29′, 29′, 26′, 33′. Tot: 117′