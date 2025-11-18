Pallavolo serie B2 f – Miatton: “Viadana in gran forma, avanti così”

Viadana A Brugherio il Viadana di Francesco Sgarbi firma la quarta vittoria consecutiva, superando 3-1 l’Allianz Diavoli Rosa, al termine di una gara intensa e ricca di cambi di ritmo. E conquista il terzo posto. Le rivierasche sono partite forte, imponendosi nei primi due set con i parziali di 21-25 e 23-25, mostrando solidità nel cambio palla e grande ordine in fase break. Nel terzo set è arrivata la reazione delle brianzole, 25-15, poi il Viadana ha saputo ritrovare compattezza e determinazione. Ha respinto il tentativo di rimonta delle padrone di casa e chiuso il match 25-21, portando a casa tre punti pesanti. Il bilancio di queste ultime quattro gare non può che essere eccellente: «Continua la nostra striscia positiva – afferma la dirigente Roberta Miatton – Vincere in casa dei Diavoli Rosa non è da tutti. La squadra si sta comportando al meglio. Inoltre, siamo molto contenti della gara di Sofia Favari. E’ rientrata in anticipato rispetto ai tempi, dopo l’infortunio che l’aveva bloccata 4 settimane fa. Avanti così». Il quarto successo di fila conferma l’ottimo momento del Viadana e che dà ulteriore fiducia in vista dei prossimi impegni, a partire da sabato in casa con il Guffanti Milano, penultimo a quota 3.