Pallavolo serie A3 – Baldazzi: “Muro e difesa le armi del Gabbiano. Ora testa al Savigliano”

Mantova Buona la prima per il Gabbiano FarmaMed. Nel debutto in casa al PalaSguaitzer, con i Diavoli Rosa Brugherio si impone in un netto 3-0 (25-16, 25-20, 25-18) in un’ora e venti di gioco. Seppure sempre in controllo del match, Edoardo Gola e compagni portano a casa tre punti contro una formazione giovane, ma che ha messo in mostra capacità, spavalderia e tanta grinta. Tra i protagonisti più brillanti nella vittoria del Gabbiano troviamo l’opposto Alberto Baldazzi, chiamato quest’anno a sostituire Marco Novello, approdato in serie A2 a Cantù dopo l’eccellente stagione scorsa. Per lui in tabellino 18 punti col 45% in attacco con 13 attacchi, 4 muri e un ace. Questo il suo commento sulla vittoria al PalaSguaitzer: «La prima partita in casa è sempre carica di tensione, almeno da parte mia. Brugherio è formata da un gruppo giovane ma è un’ottima squadra. Siamo andati bene a muro e in difesa e forzando la battuta. In particolare col muro, che è di buon livello, i Diavoli Rosa ci hanno messo in difficoltà in alcuni momenti della partita. Siamo stati pazienti e abbiamo fatte buone cose nel comparto muro e difesa, uno dei nostri punti forti che ha fatto la differenza. Sono però convinto che anche in questo aspetto del gioco possiamo crescere partita dopo partita e alzare il livello».

Baldazzi ha ereditato il ruolo di opposto da Novello, ma lo interpreta con caratteristiche diverse. Meno potente e più tecnico del trascinatore del Gabbiano nel primo campionato di A3, Alberto è uno dei pochi volti nuovi dell’organico assieme a Pinali e al 19enne libero Marini, domenica protagonista di un ottimo match, e l’altro libero, il mantovano Montarulo. Ma Baldazzi come si sta trovando a Mantova e con la sua nuova squadra? «E’ presto per capire il grado del campionato e della nostra formazione. Credo che il livello in serie A3 si sia alzato. Mi sono trovato e inserito subito bene nel gruppo, con i compagni di squadra e altrettanto con tutto lo staff tecnico». La vittoria con Brugherio porta subito la formazione di coach Simone Serafini in vetta alla classifica con Cus Cagliari e Negrini Acqui Terme, le uniche formazioni a tre punti con i biancazzurri. Sabato prima trasferta sul campo del Savigliano a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo.

Sergio Martini