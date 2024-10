Colline in bolla a Cavriana: spumanti lombardi in festa a Villa Mirra

CAVRIANA – Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Villa Mirra di Cavriana, “Colline in Bolle 2024”, l’appuntamento che riunisce i migliori spumanti Metodo Classico della Lombardia.

L’evento, organizzato dalla Strada dei vini e sapori mantovani, in collaborazione con Onav Lombardia, si terrà sabato 26 ottobre dalle 15 alle 20 e domenica 27 ottobre dalle 14 alle 19.30. Alla prestigiosa iniziativa di settore enologico, presentata ieri mattina a palazzo della Cervetta di Mantova, hanno aderito ben 50 cantine provenienti dalle province di Pavia, Brescia, Bergamo, Mantova, Lecco, Varese e Sondrio, offrendo una panoramica delle ‘bollicine’ lombarde, con le Denominazioni Oltrepo’ Pavese Docg, Garda Doc, Lugana DOP, Alpi Retiche Igt, Terre Lariane Igt, Terre del Colleoni Doc e Franciacorta Docg. «La scelta di Villa Mirra, luogo fortemente rappresentativo delle denominazioni Garda Colli Mantovani Doc, ha un significato ben preciso . ha spiegato il sindaco di Cavriana, Matteo Guardini – Il Mantovano può fregiarsi infatti di una lunga tradizione di metodo classico, un patrimonio da proteggere e divulgare in tutto il mondo. Villa Mirra, prestigiosa dimora storica, è stata scelta appositamente da La Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani e Onav Lombardia, che tornano a collaborare con l’obiettivo comune di valorizzare i vini identitari di tutta la nostra regione». Entusiasmo anche da parte del direttore de La Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani, Federico Patera: «Siamo felici di avere l’opportunità di ritornare a raccontare tutti i Metodo Classico provenienti dalle diverse province lombarde. L’interesse dimostrato anche per le declinazioni meno note degli spumanti della Lombardia non può che renderci orgogliosi, e ci spinge a proseguire su questa strada». Strada incoraggiata anche dal presidente della Provincia, Carlo Bottani: «Sarà un piacere anche per me partecipare alla seconda edizione di questa iniziativa che vedrà riuniti produttori provenienti da tutta la nostra regione. Da mantovano penso che sarà anche un’occasione di grande promozione del territorio e di alcune delle sue eccellenze in campo enologico ed agroalimentare». Un grande evento “Colline in Bolle”, che vedrà la partecipazione attiva del pubblico. Infatti, oltre all’area allestita con banchi d’assaggio, il pubblico potrà partecipare a due esclusive Tasting Experience: la prima, sabato 26 alle 17, vedrà l’abbinamento tra Metodo Classico e Grana Padano dei Prati Stabili Selezione da Fieno, a cura di Daniela Guiducci e Latteria San Pietro. In questa degustazione, saranno presentate le stagionature del Grana Padano di 24 mesi e oltre 30 mesi. La seconda esperienza, in programma domenica 27 alle 16, proporrà l’accostamento tra Metodo Classico e caviale, sempre guidata da Daniela Guiducci in collaborazione con Cru Caviar. Alle 16 di sabato, presso la sala civica di Cavriana, il convegno “Metodo Classico e Grana Padano, due eccellenze lombarde”. Durante l’evento, sarà possibile visitare sia il museo archeologico che quello della civiltà contadina di Cavriana. Il costo del biglietto d’ingresso alla manifestazione è di 18 euro, ridotto a 12 euro per i soci Onav, Ais, Fisar, Fis, Aspi, Wset. Mail: info@mantovastrada.it.