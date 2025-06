Pallavolo serie A3 – Gabbiano, dal San Giustino arriva il martello Maiocchi. Il ds Artoni: “Atleta di assoluto spessore”

Mantova Un nuovo volto – e soprattutto un nuovo braccio pesante – è pronto a scaldare il PalaSguaitzer e a infiammare i tifosi con i suoi colpi e la sua classe. Il Gabbiano Farmamed Mantova accoglie Matteo Maiocchi, schiacciatore milanese classe 1998, 192 cm di altezza e grande esperienza alle spalle, reduce dall’ultima stagione all’Erm Group Altotevere San Giustino, avversaria dei biancazzurri, sia in regular season sia al primo turno playoff. «Matteo lo conosciamo bene – afferma il direttore sportivo Nicola Artoni – dai tempi della B con i Diavoli Rosa, dove già si intuiva che avrebbe fatto strada. In questi anni ha maturato esperienze di alto livello, arrivando anche in Superlega. È un ragazzo di assoluto spessore, dentro e fuori dal campo. Siamo molto contenti di averlo con noi: credo troverà l’ambiente giusto per esprimersi al meglio». La carriera di Maiocchi prende il via proprio nei vivai dei Diavoli Rosa, dove entra nel 2008 a soli 10 anni. Dopo una parentesi nelle giovanili del Vero Volley Monza (nel 2013-2014), dal 2014 al 2019 torna a vestire i colori del Brugherio in Serie B. Il salto di categoria arriva nel 2019 con la Pool Libertas Cantù in A2, a cui seguono esperienze con Conad Reggio Emilia e, nel 2021-2022, il debutto nella massima serie con l’Allianz Milano, dove mette a referto 13 punti tra attacchi, ace e muri. Seguono poi i passaggi a Santa Croce e di nuovo a Reggio Emilia, prima dello sfortunato infortunio alla spalla che ne rallenta il percorso. Rientrato a dicembre 2024 con San Giustino, Maiocchi ritrova ritmo e condizione, contribuendo in modo decisivo alla cavalcata play off fino alla semifinale, persa soltanto in gara-3 contro Sorrento. Accanto a lui, nella prossima stagione, ci saranno ancora due certezze: il capitano Edoardo Gola e Roberto Pinali. «Capitan Gola è una colonna della squadra – sottolinea Artoni – sempre affidabile in difesa ma anche incisivo in attacco. Su Pinali puntiamo molto: ha voluto fortemente restare a Mantova e siamo convinti possa confermarsi come un elemento determinante». In uscita, invece, come già annunciato, Riccardo Scaltriti destinazione Reggio Emilia e Raul Parolari, pronto al salto in A2 con la maglia di Catania. In attesa dell’ultimo tassello per completare il reparto schiacciatori, il nuovo Gabbiano comincia già a prendere forma. E con Maiocchi nel motore, la voglia di volare ancora in alto non manca.