Calcio 2ª Categoria – Castellucchio in emergenza a Pieve. Rossetti: “Bisogna stringere i denti”

Castellucchio Domenica prossima scocca l’ora anche del Castellucchio: i bianconeri saranno di scena a Pieve San Giacomo, dove recupereranno l’ultima di andata col Pieve, nel campionato di Seconda Categoria K. Il team di Omero Rossetti (nella foto) dovrà recuperare un’altra partita, quella interna col Remedello valevole per la penultima di andata. I bianconeri hanno chiuso il 2022 al quinto posto con 18 punti.

«Potevamo chiedere un ulteriore rinvio della gara ma non lo faremo – dice il mister -, il mio personale augurio è quello di potere avere a disposizione almeno 15 atleti. La classifica dice che siamo in zona play off, ma per ora è meglio pensare a salvarsi, vista la situazione». «Uno dei ragazzi è ancora positivo, quattro devono rifare l’idoneità, qualcun altro dovrà effettuare la visita il 14 febbraio, mentre Rippa deve scontare due turni di squalifica. Spero di recuperare qualcuno. Inoltre abbiamo perso qualche giocatore: a mio avviso il torneo è falsato. Qualcuno dovrà giocare in un ruolo adattato: bisogna stringere i denti per portare a casa un risultato positivo».