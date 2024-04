Da oggi a San Giorgio tanti eventi per il festeggiare il Santo Patrono

SAN GIORGIO BIGARELLO – Presentate le iniziative proposte fino al 27 aprile dal Comune di San Giorgio Bigarello in occasione della ricorrenza del Patrono ovvero S. Giorgio Martire (23 aprile). Ad illustrare le iniziative, pensate da un lato dal Comune e dall’altro dal mondo del volontariato locale con altre realtà quali il Teatro Il Palcaccio e i Vigili del Fuoco, vi erano il sindaco Beniamino Morselli e gli assessori Laura Spiritelli e Davide Dal Bosco. Con loro vi erano anche numerosi esponenti delle associazioni e dei gruppo che hanno collaborato alla creazione del calendario.

In apertura il primo cittadino ha sottolineato come questa settimana di eventi vuole essere lo strumento per rimarcare il significato religioso e sociale di una festa come quella patronale. Laura Spiritelli, assessore allo sport, poi ha posto l’accento su quelli che saranno gli eventi di natura sportiva come la camminata all’interno della Foresta della Carpaneta. Dal 23 al 25 aprile i riflettori saranno rivolti al Torneo di Calcetto organizzato dalla Parrocchia di S. Giorgio Martire mentre il 25 aprile, la Polisportiva San Giorgio 90 organizzerà la pedalata tra le corti di San Giorgio Bigarello.

Morselli, invece, ha ricordato le cerimonie del 23 aprile: alle 10 l’inaugurazione della fontana restaurata in piazza Giotto, la presentazione del nuovo gonfalone del Comune e la consegna delle onorificenze civili. Iniziativa, questa, proposta per la prima volta. L’assessore Dal Bosco ha posto l’accento sull’evento del 27: La notte del Drago che si svolgerà dalle 14 alle 24.