Pallavolo Serie A3 – Il Gabbiano completa lo staff: Cristian Lorenzi vice di coach Serafini

Mantova Dopo il roster della squadra, definito con largo anticipo, in casa Gabbiano è tempo di ufficializzare lo staff tecnico per la prossima stagione nel campionato di Serie A3 Credem Banca. Ma prima di tutto bisogna celebrare coach Simone Serafini, confermatissimo sulla panchina biancazzurra, che pochi giorni fa è stato insignito dalla Lega Pallavolo Serie A del premio Costa-Anderlini come miglior tecnico del passato campionato di serie A3. Una soddisfazione enorme per il tecnico del Top Team, da condividere naturalmente con tutto il gruppo protagonista dello scorso, indimenticabile campionato.

E veniamo alle novità. A coadiuvarlo in panchina nella prossima stagione ci sarà Cristian Lorenzi, classe 1996, protagonista per diversi anni come giocatore del Gabbiano e ora, fresco di patentino di secondo grado, pronto a vivere una nuova avventura a tinte biancazzurre. «Si può dire che il mio è un ritorno a casa – afferma Cristian – dopo un anno chiamiamolo sabbatico. Sono felicissimo dell’opportunità, non vedo l’ora di tornare in palestra e riprendere da dove avevo interrotto, seppur con un altro ruolo».

«Cristian è uno di noi – spiega il ds Nicola Artoni – e siamo dunque felicissimi di poterlo riaccogliere nella nostra realtà. E’ un profondo conoscitore della pallavolo, e come tale, siamo sicuri possa rappresentare un valido supporto per Simone Serafini nel corso della prossima annata».

Lorenzi va a sostituire Giacomo Dalpane. «A lui va il nostro ringraziamento – aggiunge Artoni – per l’impegno sempre messo in campo e per la passione con la quale ha vissuto il suo ruolo. Gli auguro il meglio per il futuro». Per il resto dello staff arrivano ulteriori conferme: nel ruolo di assistente allenatore e scout ecco Francesca Pantiglioni, mentre Elena Giannotta sarà ancora la preparatrice atletica: «Sono due figure importantissime per noi – prosegue Artoni – e siamo dunque estremamente soddisfatti di poter contare ancora su di loro».

Il responsabile della logistica sarà ancora Andrea Ferrari, mentre Martina Panizza è confermata come Social Media Manager, con Sergio Martini come addetto stampa. Ancora in via di definizione, invece, lo staff sanitario, che subirà alcuni cambiamenti.

La prossima settimana ci sarà la tre giorni di Lega, che culminerà con la presentazione dei calendari della prossima stagione per i due gironi di serie A3. Il Gabbiano è inserito nel girone bianco a dieci squadre con Acqui Terme, Belluno, Brugherio, Cagliari, San Donà di Piave, Sarroch, Savigliano, Ancona e San Giustino.