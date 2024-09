Calcio Serie B – Il Mantova cade male a Cesena: 4-2

CESENA Pesante scivolone del Mantova a Cesena. I biancorossi perdono 4-2 una gara giocata sottotono, specialmente nel primo tempo. Match in ghiaccio già nel primo tempo grazie ai gol di Shpendi al 5′, Kargbo al 21′ e Prestia al 43′. Il Mantova si sveglia nella ripresa e accorcia con Redolfi al 58′, ma si espone al contropiede dei romagnoli che calano il poker con Tavsan al 70′. Ruocco prova a riaprirla all’84’ ma è tardi. Sconfitta meritata. Il Mantova è atteso alla riscossa domenica prossima al Martelli nel derby col Brescia (ore 15).

La cronaca

Buon pomeriggio dall’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. E’ una sorta di “derby dell’amicizia” quello che va in scena oggi tra i romagnoli padroni di casa e il Mantova: le due tifoserie, infatti, sono da anni gemellate. Ma in campo sarà battaglia: i biancorossi di Possanzini vanno a caccia della prima vittoria esterna, che li porterebbe al secondo posto in classifica; il Cesena non vince da un mese in campionato. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

CESENA-MANTOVA 4-2

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo (72′ Curto), Calò (54′ Mendicino), Bastoni (88′ Francesconi), Donnarumma; Antonucci, Kargbo (54′ Tavsan); Shpendi (73′ Van Hooijdonk). A disp.: Klinsmann, Chiarello, Ceesay, Celia, Berti, Piacentini, Pieraccini. All.: Mignani.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli (29′ Maggioni), Brignani, Redolfi, Panizzi; Trimboli, Burrai; Bragantini (75′ Galuppini), Aramu (62′ Mancuso), Fiori (76′ Ruocco); Mensah (63′ Debenedetti). A disp.: Sonzogni, Bani, Wieser, Artioli, Muroni, Cella, De Maio. All.: Possanzini.

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova (assistenti: Ceccon di Lovere e Trasciatti di Foligno; addetto al Var: Nasca di Bari)

RETI: 5′ Shpendi, 21′ Kargbo, 43′ Prestia, 58′ Redolfi, 70′ Tavsan, 84′ Ruocco

NOTE: Ammoniti: Trimboli, Kargbo, Calò, Mangraviti. Calci d’angolo: 4-7. Recupero: 2′ + 6′

Secondo tempo

96′ Finisce qui.

94′ Si attende solo il triplice fischio dell’arbitro.

90′ Sei minuti di recupero.

87′ Occasione Mantova! Mancuso avanza e allarga per Maggioni la cui conclusione potente viene respinta dal portiere. Finale vivace.

84′ Il Mantova accorcia con Ruocco che, dopo una serie di batti e ribatti in area, trova il varco per il 4-2.

81′ Girata di Maggioni che sfiora il palo.

79′ Rasoterra debole e centrale di Bastoni che non crea problemi a Festa. Poco dopo però il portiere rischia di farsi soffiare la palla come in occasione del primo gol.

76′ Galuppini e Ruocco al posto di Bragantini e Fiori sono gli ultimi due cambi per il Mantova.

75′ Punizione di Burrai, colpo di testa di Brignani alto.

72′ Festa si oppone da campione a Mangraviti. Mantova di nuovo in grave difficoltà.

70′ Poker dei romagnoli. Contropiede di Antonucci che sfugge a Maggioni sulla sinistra e mette al centro per Tavsan. Facile il tocco per il 4-1.

68′ Il Cesena risponde con un colpo di testa di Tavsan debole e centrale che finisce tra le braccia di Festa.

65′ E’ un altro Mantova, quello della ripresa. Il gol di Redolfi ha galvanizzato i biancorossi, che provano a riaprire la partita.

63′ Doppio cambio nelle fila biancorosse: entrano Debenedetti e Mancuso, escono Aramu e Mensah.

62′ Fiori si accentra ma non inquadra lo specchio.

58′ Il Mantova accorcia!!! Calcio d’angolo, palla in area e colpo di testa vincente in mischia di Redolfi.

57′ Occasione Mantova: Bragantini avanza e serve Fiori il cui tiro viene deviato in corner da Antonucci.

54′ Due cambi per il Cesena: escono Calò e Kargbo, quest’ultimo infortunato. Dentro Mendicino e Tavsan.

48′ Subito il Cesena pericoloso con un’acrobazia di Shpendi, servito da Adamo. Festa respinge.

46′ Si ricomincia con gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo.

Primo tempo

47′ Finisce qui il primo tempo. Mantova tramortito, urge una reazione. A tra poco per la ripresa.

47′ Aramu su punizione impegna il portiere Pisseri.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Tris del Cesena. Calcio d’angolo e colpo di testa di Prestia che si eleva su tutti e mette nell’angolino.

43′ Il Cesena sta letteralmente dominando il match.

36′ Altra occasione per i bianconeri, stavolta con Adamo che, servito da Antonucci, costringe ancora Festa alla respinta.

31′ Occasionissima Cesena! Diagonale di Antonucci (imbeccato da Kargbo), miracolo di Festa che con la punta delle dita devia in angolo. Ma l’arbitro non concede il corner e, anzi, ammonisce Kargbo per proteste.

29′ Imprevisto per i biancorossi: Radaelli dolorante è costretto ad uscire. Al suo posto entra Maggioni.

28′ Occasione Mantova con Trimboli che sfiora il palo con un rasoterra dal limite.

27′ Solo una botta per il capitano che si rialza e il gioco può riprendere.

26′ Burrai a terra dopo un contrasto. Staff medico in campo e gioco fermo.

23′ Inizio da incubo per il Mantova, che ora deve reagire in maniera più efficace.

21′ Raddoppio del Cesena. Adamo prova la conclusione, la palla deviata dai difensori biancorossi arriva sui piedi di Kargbo che in girata fulmina Festa.

17′ Per il Mantova finora quattro corner ma nemmeno un’occasione.

16′ Occasione Cesena! Splendido filtrante di Ciofi per Antonucci che in diagonale manda a lato di poco.

12′ Trimboli è il primo ammonito del match.

9′ Contropiede velenoso del Cesena con Adamo che avanza fino al limite dell’area, ma la palla finisce a lato di poco.

7′ Reagisce il Mantova con Fiori che salta un difensore e mette in mezzo, Mangraviti manda in angolo.

5′ Cesena in vantaggio. Leggerezza di Festa che perde palla pressato da Kargbo, Shpendi spinge in rete a porta vuota.

3′ Primo corner del match per il Mantova. Nulla di fatto dalla bandierina.

Calcio d’inizio battuto dal Cesena con qualche minuto di ritardo a causa di un fumogeno.

Pre-gara

Squadre in campo: Cesena in bianconero, Mantova in rosso.

L’inno del Cesena risuona mentre si attende l’ingresso in campo delle squadre.

Quattro novità nell’undici biancorosso rispetto all’ultima gara contro il Cittadella: Radaelli al posto di Maggioni, Panizzi per Bani, Trimboli per Muroni, Bragantini per Galuppini. Parte dalla panchina Mancuso.

Splende il sole a Cesena, 22 gradi nell’aria. Prima del riscaldamento delle due squadre, una delegazione di tifosi cesenati è scesa in campo andando a salutare i mantovani sotto il settore ospiti: applausi e cori di sostegno da ambo le parti, a suggellare un’amicizia pluriennale tra le due fazioni.