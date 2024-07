Lago Superiore: rete nel fondale, balneabilità sospesa

MANTOVA L’amministrazione comunale informa che l’area di balneazione presso il chiosco “La Zanzara” è stata resa temporaneamente inaccessibile. La chiusura si è resa necessaria a seguito dell’intervento dei Vigili del fuoco effettuato mercoledì sera per la rimozione di una “piccola porzione di rete” (sui social si parla di filo spinato) dietro segnalazione di alcuni cittadini. Per garantire la sicurezza dei bagnanti e consentire la completa rimozione, l’area rimarrà chiusa alcuni giorni. A tale fine sono stati posizionati appositi cartelli e nastri per delimitare l’area temporaneamente interdetta.

«Si raccomanda alla popolazione di rispettare le indicazioni e non accedere alla zona interessata fino al termine dell’intervento. L’ammnistrazione – recita una nota – si impegna a completare le operazioni nel minor tempo possibile. Si informa inoltre che sono arrivati da Ats gli esiti dei campionamenti che anche per il mese di giungo hanno confermato parametri positivi, che risultano al di sotto dei valori di legge per le acque di balneazione» conclude la nota.