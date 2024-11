Pallavolo serie A3 – Marini, il talento del Gabbiano: ”Campionato equilibrato, abbiamo dato un segnale”

Mantova Classe 2005, il libero Andrea Marini è il giocatore più giovane del Gabbiano FarmaMed. Arrivato la scorsa estate dai Diavoli Rosa, è un prospetto interessante che si è già messo in evidenza nelle prime tre gare del campionato di A3 Credem Banca. Anche nella vittoriosa partita di sabato con The Begin Volley Ancona, Andrea ha dato il suo ottimo contributo in ricezione e in difesa. In un suo intervento a terra ha preso un colpo da cui è uscito un po’ scosso, ma ha rassicurato tutti a fine partita. «Mi girava la testa ma tutto a posto – ricorda il libero – I tre punti contro Ancona? Dopo la sconfitta sul campo del Savigliano serviva dare un segnale e lo abbiamo fatto. Era molto importante ritornare a far punti e metterci alle spalle la brutta prestazione di una settimana fa. Abbiamo disputato anche una buona partita. In difesa la palla nel nostro campo non cadeva mai… Bene nella correlazione muro-difesa, ma è stata soprattutto la battuta la nostra arma in più per superare Ancona». Al servizio il Gabbiano sa far male… «Non solo punti diretti in questo fondamentale, ma abbiamo messo in difficoltà la ricezione avversaria e questo ci ha permesso di ottenere altre situazioni favorevoli. Partendo da questi aspetti del gioco, poi in campo ci è venuto tutto più facile». Al più giovane del Gabbiano FarmaMed è giusto chiedere come si trova nella sua nuova squadra, dopo il passaggio dai Diavoli Rosa Brugherio: «Mi sono ambientato bene e ho trovato subito compagni simpatici e ottime persone». A cosa può puntare la squadra? Andrea non se la sente ancora di sbilanciarsi troppo. È normale, il torneo è appena iniziato. «Siamo solo alla terza partita in un campionato molto equilibrato – afferma – E’ ancora troppo presto per poterlo dire». Con la gara di sabato scorso contro Ancona, la seconda in casa, si è chiusa la campagna abbonamenti della società che ha portato a un centinaio di tessere, tre volte quelle dello scorso anno. E con la seconda vittoria Gola e compagni sono saliti al terzo posto in classifica, dietro a San Donà e Belluno, con 6 punti. Domenica 10 novembre è in calendario alle 16 la seconda trasferta in Umbria in quel di San Giustino.

Sergio Martini