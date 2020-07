Sabbioneta – Nelle frazioni strade più sicure: opere da 50mila euro

SABBIONETA Conclusi nella Piccola Atene gli interventi di messa in sicurezza delle strade: l’intervento, costato complessivamente 50mila euro, ha riguardato le diverse frazioni del territorio.

«Grazie al finanziamento del Ministero dell’interno – esordisce il sindaco Marco Pasquali – siamo intervenuti con dossi rallentatori, strisce pedonali, segnaletica orizzontale e tappeti stradali nei punti che, grazie alle vostre segnalazioni, sono stati individuati come i più pericolosi». Lavori volti alla sicurezza che hanno, dunque visto l’importante apporto dei cittadini per andare ad individuare quelle aree più critiche del territorio.

Diverse le strade su cui il Comune di Sabbioneta ha realizzato gli interventi anche se, come ammesso dallo stesso sindaco, l’attenzione per le strade non può esaurirsi con questo solo cantiere da poco concluso. «Ovviamente – spiega a tale proposito Pasquali – le criticità restano ancora molte, ma siamo partiti mantenendo le promesse della campagna elettorale (Ponteterra e Villa), ascoltando le vostre segnalazioni (Cantoni Marca e in parte IV Novembre) e anticipando la stagione delle nebbie con la segnaletica orizzontale (Cantonazzo, Ca d’amici, Mezzana, via Cavalli).

Strade più sicure, però anche grazie alla segnaletica verticale dove il Comune sta completando gli ultimi interventi programmati: «stiamo sostituendo cartelli ammalorati e sistemando specchi nei punti più critici per la viabilità – conclude Pasquali -. Continuate a segnalarci i problemi che riscontrate. Proviamo ad arrivare dappertutto, con tutte le difficoltà che un piccolo Comune come il nostro deve affrontare quotidianamente».