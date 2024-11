Violenza sulle donne, iniziative gratuite in ospedale

MANTOVA Fondazione Onda Ets, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, lancia la quarta edizione dell’(H) Open Week che si terrà dal 21 al 27 novembre con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati e i centri antiviolenza aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point, e distribuzione di materiale informativo. Anche Asst Mantova aderisce alla settimana di iniziative gratuite al femminile con tre eventi al Consultorio di Viadana: gruppo di mutuo aiuto 21 novembre ore 17-19; colloquio con psicologo/assistente sociale 25 novembre, ore 9-12; consulenza ostetrica 25 novembre ore 9-12.

Inoltre, il 22 novembre alle ore 16 verrà inaugurata al Consultorio di Lunetta un’opera di street art collettiva, frutto della sinergia fra artisti e cittadini, in una logica di partecipazione della comunità alla lotta contro la violenza di genere.

Scopri tutti i dettagli nella sezione Eventi del sito www.asst-mantova.it