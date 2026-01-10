Pallavolo serie B – Asolarem, non distrarti con il Soliera. Viadana ospite del fanalino Certosa

Mantova Il Motta&Rossi Asolaremedello riprende il cammino nel girone B della Serie B, ospitando allo Schiantarelli il Soliera (ore 20.30, arbitri Angioni di Cagliari e Katia Gambula di Sassari). La formazione modenese vanta 14 punti, uno in meno del sestetto di Ghitti, reduce dalla sconfitta per 3-1 a Modena contro Villa d’Oro nell’ultima gara disputata. «Ricominciamo con un partita ostica – afferma il tecnico – . La compagine modenese, neopromossa, ha avuto qualche problema iniziale, ma ora sta giocando bene. Nelle sue fila annovera elementi di grande esperienza, come gli ex Viadana Bellei e Viola: è un avversario che non va sottovalutato. La nostra squadra si è allenata con continuità durante la sosta e vuole ripartire con un risultato positivo. Scenderemo in campo per fare bene». Anche le atlete del Viadana riprendono il proprio percorso nel girone E della Serie B2, rendendo visita al Certosa (ore 21, arbitri Grillone e Spatola di Torino). Le pavesi occupano attualmente l’ultima posizione in classifica, mentre le rivierasche sono terze, appaiate all’Universo In Volley Pavia. «Non mi fido affatto del fanalino di coda – afferma coach Sgarbi -: al di là della classifica è un avversario ben allenato, con ottime potenzialità. Dovremo essere bravi a imporre il nostro ritmo e a gestire gli errori da squadra matura, facendo al contempo valere le nostre qualità». In A2, dopo la pausa di inizio anno che ha visto le rosa rispettare il turno di riposo, l’ E’più Casalmaggiore torna in campo al PalaFarina di Viadana nella difficile gara contro il Messina. Fischio d’inizio fissato per le ore 16.