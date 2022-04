Pallavolo Serie B – Il Gabbiano non fa sconti: 3-0 all’UniTrento

Cerese Nel recupero della terza di ritorno con l’UniTrento, il Gabbiano, sicuro del primo posto, voleva mantenere l’imbattibilità casalinga per avvicinare i play off nella migliore condizione possibile. Mentre i trentini dovevano provare a conquistare il secondo posto ai danni dell’Ongina. Il risultato finale di 3-0 (25-23, 26-24, 25-17) consente al Gabbiano di mantenere l’imbattibilità casalinga, ma onore anche ai vinti.

Coach Serafini si affida al sestetto titolare. Inizia Cordani in battuta con un ace e un errore. 5-2 con Bigarelli in diagonale e Quartarone beffa gli avversari per il 9-7. Tra i trentini brilla Brignach (classe 2004), che però subisce il muro del 12-9. Gli ospiti agganciano la parità a 14. Sorpasso Trento e time out Gabbiano. Parità ancora a 18, poi col muro i biancazzurri salgono 20-18. Trento chiama timeout e torna in parità a 21. Ancora il muro del Gabbiano firma il 24-22, chiude Cordani in parallela sul 25-23 dopo tanto equilibrio. Che dura anche nel secondo set a 7 , 9 e 13. Cordani riceve male e Trento sale 16-18. Serafini ci vuole parlare sopra. Cordani si riscatta subito e grazie ai suoi tre punti i biancazzurri impattano a 19. Ora è Trento a chiamare timeout. Scaltriti chiude l’azione che porta le squadre sul 23 a 23. Entra Gola in battuta e Miselli firma il set point a muro, che viene annullato. Bigarelli e il muro firmano il 2 a 0 per il Gabbiano dopo un altro set molto equilibrato. Nel terzo parziale sale di livello il muro del Top Team che si porta 6-4 e diventa protagonista il centrale Zanini, imitato da Miselli. Gabbiano sul pezzo e avanti 11-8 con Cordani. Ace di Quartarone e si va sul 13-8, poi Zanini per il 15-9. Il volo dei locali è ora spedito sul 19-12 con Miselli. Trento accorcia sul 20-16, ma con Zanini non si passa (22-16) e Cordani chiude set e partita.

GABBIANO-UNITRENTO 3-0

25-23, 26-24, 25-17

GABBIANO TOP TEAM Miselli 7, Catellani (L1), Garrò, Lorenzi, Di Bernardo, Scaltriti 14, Bigarelli 10, Cordani 13, Lanzara (L2), Zanini 9, Gola, Artoni, Quartarone 3. All.: Serafini-Tognazzoni.

UNITRENTO Brignach 12, Ceolin 6, Mentasti, Petrosino, Pizzini, Simoni 9, Polacco, Bristot 2, Coser 3, Bonizzato 9, Depalma 5, Marino, Dellosso. All.: Conci-Bortolameotti.

ARBITRI Valentina Tassini di Verona e Magnino di Perugia.

NOTE Durata set: 23’, 27’, 24’.