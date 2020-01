Asola, mercoledì lo ‘Spettacolo di Intrattenimento di Sant’Antonio Abate’ al Teatro San Carlo

ASOLA Appuntamento stasera e giovedì alle ore 20.45 presso il teatro San Carlo di via della Libertà nr. 3 con il grande e atteso “Spettacolo di Intrattenimento di Sant’Antonio Abate” che, come da tradizione ormai da diversi anni viene organizzato dalla Parrocchia e dal Comitato Sant’Antonio della cittadina del Chiese. L’evento sarà condotto da Roberta Bardini e da Sandro Busi per la regia di Felice Piazza, con Ingresso al costo di 5 euro e prevendita e prenotazioni dei posti numerati dalle ore 9 alle ore 11 presso la sede degli Scout sotto il portico della Canonica di Asola.

